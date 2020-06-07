Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
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Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Manisa'nın Kula ilçesinde ara yoldan karayoluna bağlanmak isterken virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu.

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
07.06.2020 04:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:08

Manisa'nın Kula ilçesinde ara yoldan karayoluna bağlanmak isterken virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu. Taklalar atarak su kanalında ters dönen otomobilin sürücüsü ise, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Kula'ya bağlı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 455 0441 plakalı otomobil, site önündeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarını kırıp taklalar atarak su kanalına uçtu. Otomobilin kanala uçtuğunu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanala inip yaptıkları kontrolde, otomobil içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Olay yerindeki görevlilerce kazanın meydana geldiği bölgede yapılan incelemelerde, kazaya karışan herhangi bir vatandaş bulunmadı. Olay yerine gelen savcının talimatıyla çevrede geniş çaplı arama çalışmaları yürütülürken, polis ekiplerince kazaya karıştıktan sonra otomobili terk edip kaçan şahıs ve ya şahıslara ait cüzdan, kredi kartları ve cep telefonları buldu.

Su kanalındaki otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekiplerinin kaçan şahıs ve ya şahısları bulmak için geniş çaplı soruşturması sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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