Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Erzurum'da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:53
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

'da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, ilçesine bağlı Kırık Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şoförün buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilden çıkarken araçta sıkışan bir kişi ise İspir ilçesi Yavuzlar Mahallesinde çığ altında kalan bir işçiyi kurtarmaya giden Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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