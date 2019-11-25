Virajı alamayan otomobil refüje çıktı
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Virajı alamayan otomobil refüje çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çıktı.

25.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:41
Virajı alamayan otomobil refüje çıktı

'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi üzerinde İbrahim M., idaresindeki 34 LN 6627 plakalı otomobil, bulvar üzerinde dönüş yapmak istediği sırada virajı alamayarak refüje çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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