Virajı alamayan otomobil önce direğe sonra bahçe tellerine çarptı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da döner kavşakta virajı alamayan sürücü önce reklam tabelası direğine çarptı, sonra da bahçe tellerine çarptı. Kazada sürücü anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 127. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden TOKİ konutları istikametine seyreden Pembe P. (39) idaresindeki 50 AY 779 plakalı Ford marka otomobil, döner kavşaktan döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki reklam tabelası direğine çarpan otomobil daha sonra bahçe tellerine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu H.P. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslara taşınan anne ve oğul Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa