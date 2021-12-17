Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı - Haberler
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Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak köprünün altına girdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak köprünün altına girdi. Kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolu kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Zenkçür Köprüsü'ne varmadan virajı almayarak köprünün altına girdi. Kazada araçta bulunan Abdurrahman, Ali ve Hüseyin Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/ İHA)

Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil köprünün altına girdi: 3 yaralı

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