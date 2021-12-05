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Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

Isparta Eğirdir karayolunda viraja hızlı giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yoldan gelen kamyonete çarpıktan sonra ters dönerek durabildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta Eğirdir karayolunda viraja hızlı giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yoldan gelen kamyonete çarpıktan sonra ters dönerek durabildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Olay, dün sabah saatlerinde Isparta Eğirdir yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü viraja hızlı girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yoldan gelen kamyonete çarpıktan sonra ters dönerek durabildi. O anlar ise kazaya karışan kamyonette bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA

Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

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