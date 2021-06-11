VİRAJI ALAMAYAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, YARALANDI

BURSA'da, Bahadır Bostan'ın (22), virajda kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı.

BURSA'da, Bahadır Bostan'ın (22), virajda kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada Bostan, yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Karsak mevkisinde bulunan Gemlik Kavşağı'nda meydana geldi. Bahadır Bostan'ın virajda kontrolünü kaybettiği 34 GL 6380 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Devrilen motosikletten düşen Bostan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı