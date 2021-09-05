Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
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Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü

Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da virajı alamayarak taklalar atan, ardından ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da virajı alamayarak taklalar atan, ardından ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tarık Yapıcı (50) idaresindeki 16 BB 001 plakalı minibüs, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Burunçayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Takla atan minibüs taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Tarık Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde hayatını kaybeden Tarık Yapıcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü
Virajı alamayan minibüs takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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