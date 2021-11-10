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Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs, virajı alamayarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı, ardından yolun ortasına devrildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs, virajı alamayarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı, ardından yolun ortasına devrildi. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Manavgat Büyük Şelale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Sinan Beyazçiçek'in kullandığı 27 ST 246 plakalı minibüs, Hafız Hoca Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca çarptı, ardından yola devrildi. Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan minibüs sürücüsü Sinan Beyazçiçek ve minibüste yolcu olarak bulunan Hakan Kıraç hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

Virajı alamayan minibüs devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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