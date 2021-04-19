Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
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Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu

Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Tekman ilçesinde virajı alamayan kamyonet yan yattı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde virajı alamayan kamyonet yan yattı. Kamyonet içerisinde bulunan 50 koyun telef olurken, bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan hayvan getiren 63 ACP 309 plakalı kamyonet Erzurum Tekman yolu Bilezik mezrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampolde yan yatan kamyonet içerisinde bulunan 50 küçükbaş hayvan telef olurken, bir kişide hafif yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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