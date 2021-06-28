Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet elektrik direğine çarptı.

Tekirdağ'da sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında Saray ilçesi Çayla Mahallesi girişinde meydana geldi. İçerisinde 4 arkadaşın bulunduğu ve piknikten döndükleri iddia edilen Emircan A. idaresinde ki 59 AAZ 634 plakalı kamyonet, Çayla Mahallesi girişinde virajı alamayarak önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından bir evin duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Emircan A. ve araçta bulunan arkadaşları Yiğit S., Şevval Ç. ve Aybüke B. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Şevval Ç. ve Aybüke B.'ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahale yapılırken, hafif yaralanan sürücü Emircan A. ve Yiğit S.'nin tedavisi ayakta yapıldı.

Olay yerine gelen elektrik bakım personeli tarafından olay yeri güvenliği için direkteki elektrik kesilirken, jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde kamyonet sürücüsü Emircan A.'nın 252 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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