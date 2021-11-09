OSMANİYE (İHA) - Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Karatepe köyü yolu üzeri Söğütlüdere köyü civarında meydana geldi. Halit Gökçek idaresindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası kamyon şoförü Halit Gökçek ve kamyonda bulunan Ali Albak ile Hasan El adlı kişiler yaralandı. Kamyona sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak olay yerinde bekleyen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Halit Gökçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.