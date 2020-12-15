Virajı alamayan kamyon devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesinin Yurtbekler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 39 TF 650 plakalı kamyon, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Devrilen kamyonu kurtarmak için kaza mahalline vinç çağrıldı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı