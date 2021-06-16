Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elyaf yüklü kamyonet virajı alamadığı için yol kenarına devrildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elyaf yüklü kamyonet virajı alamadığı için yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada H.G. idaresindeki 38 BY 655 plakalı Isuzu marka kamyonet, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü H.G. hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan elyaf yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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