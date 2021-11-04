Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı

Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle devrilerek yanmaya başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle devrilerek yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tankerden sızan asit ise tarım arazisine akınca, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Muhittin Bilgen (45) yönetimindeki sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücünün virajı alamaması nedeniyle devrildi. Kaza sonucu TIR'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü alev topuna dönen araçtan zorlukla çıkarken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Tankerde bulunan sülfürik asidin tarım arazisine akması üzerine jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine de konu ile ilgili bilgi verildi. Tankerdeki asitin başka bir tankere tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı
Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı
Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Virajı alamayan asit yüklü tanker devrildi, araç bir anda alev topuna döndü
Virajı alamayan asit yüklü tanker devrildi, araç bir anda alev topuna döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.11.2021 01:33:09. #1.15#

title