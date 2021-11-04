Virajı alamayan asit yüklü tanker devrilerek yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle devrilerek yanmaya başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle devrilerek yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tankerden sızan asit ise tarım arazisine akınca, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Muhittin Bilgen (45) yönetimindeki sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücünün virajı alamaması nedeniyle devrildi. Kaza sonucu TIR'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü alev topuna dönen araçtan zorlukla çıkarken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Tankerde bulunan sülfürik asidin tarım arazisine akması üzerine jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine de konu ile ilgili bilgi verildi. Tankerdeki asitin başka bir tankere tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı