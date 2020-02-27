Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı
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Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

Kayseri'de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00
Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

'de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Mahallesi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 42 AT 529 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada Mert K. (18) Burhan K.(22), Kürşat C. (21) ve Bertan A.(18) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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