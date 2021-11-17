Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

650 Karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

650 Karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 54 UB 555 Ford marka otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

 Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title