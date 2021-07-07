Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
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Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren tırın kasasındaki jeneratörler yola savruldu.

Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

İSTANBUL - Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren tırın kasasındaki jeneratörler yola savruldu. Jeneratörlerin yola düştüğü sırada o bölgede aracın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren 34 PV 9722 plakalı tırdaki jeneratörler yola savruldu. Jeneratörlerin düştüğünü gören sürücü tırı hemen durdurarak, kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri jeneratörlerden dolayı yolu trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından yoldaki tır ve jeneratörlerin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı. Jeneratörlerin yola savrulduğu sırada, o bölgede herhangi bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza mahalli drone ile havadan görüntülendi.

Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin

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