Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
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Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atıp, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Dursun Akyürek (60) öldü, eşi Hatice Akyürek (55) yaralandı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atıp, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Dursun Akyürek (60) öldü, eşi Hatice Akyürek (55) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Yerköy'den Yozgat kent merkezine giden Dursun Akyürek yönetimindeki 06 HA 1933 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Dursun Akyürek ile yanında bulunan eşi Hatice Akyürek yaralandı. Akyürek çiftine yoldan geçen sürücüler yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akyürek çifti ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan sürücü Dursun Akyürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hatice Akyürek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayı görüp Akyürek çiftinin yardımına koşan Hüseyin Aydın, otomobilin virajı alamadığını ve takla atarak tarlaya devrildiğini söyleyerek, "Biz karşı yönden geliyorduk ve kaza anını gördük. Sürücünün durumu ağırdı ve yoldan geçen bir sağlık görevlisi ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı" dedi.


Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
Viraja hızlı giren otomobil tarlaya devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

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