Viper'a gelen bütün güçlendirme ve güçsüzleştirmeler

Viper'a Kapalı Beta'dan beri gelen güçlendirme (buff) ve güçsüzleştirmeler (nerf) haberin devamında!

VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta'ya girmiş, ve daha sonra 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkmıştı. Kapalı Beta'dan beri neredeyse 38 kere yama ve güncelleme yapılan oyunda, ajanlar için de birçok değişiklik, düzenleme ve dengeleme oldu. Bu serimizde sizler için Kapalı Beta'dan başlayarak -0.47 Yaması- en güncel yamaya -4.01 Yaması-kadar ajanlara gelen değişiklikleri sıraladık. Ayrıca, ajanlar ile ilgili giderilen hatalara Yama Notları haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

Viper Güçlendirmeler:

Yama 0.50

Yılan Isırığı'nın yarıçapı 350'den>> 450'ye çıktı.

Yılan Isırığı'nın yarıçapını, diğer alan etkisizleştirme yeteneklerine ayak uydurabilmesi için arttırıyoruz.

Yakıcı'dan, ateş toplarından ve yılan ısırıklarından hoplayarak kaçmayı bir alışkanlığa dönüştürmüş sevgili tavşan dostlarımızın farkındayız. Bu beceriyi tamamen yok saymak niyetinde değiliz ancak böylece komple yetenek setlerinden kaçılabilmesini de hafife almak istemiyoruz.

Tüm hasar veren alan etkisizleştirme yeteneklerinden kurtulmak için gereken zıplama yüksekliği 80'den>> 120'ye çıktı.

Yılan Isırığı, Ateş Topu ve Yakıcı'nın saniye başına hasar veriş hızı arttırıldı (toplam saniye başına hasar değişmedi).

Yama 1.02

Zehir Perdesi artık duvarları delerek yakacak ve hattı üzerinde uygun olan tüm noktalara (örn. zemine) salgılayıcı yerleştirecek.

Viper'ın Zehir Perdesi görüş kesme potansiyeli güçlü bir araçtı; ancak erişim açısından epey kötüydü ve çoğu haritada yalnızca birkaç noktada tam anlamıyla kullanışlı olabiliyordu. Bu değişiklik Viper'ın ister aldatmak ister gerçekten alan kuşatmak amacıyla düşmanlarını hem görüş hem erişim açısından zorlamasını sağlayacak.

Asit Havuzu'yla hasar almak bir oyuncunun kısa süreliğine savunmasız kalmasına sebep olacak. ("Savunmasız", alınan hasarı arttıran bir zayıflatma. Not: Toplam hasar değişmedi (hasar azaltıldı ama savunmasız etkisi onu arttıracağı için durum eşitlenmiş oldu))

Viper dumanlarıyla çürüme etkisi uyguluyor ancak alan hasarı yeteneğiyle sadece orta seviye hasar verebiliyordu, bu da dumanların içine dalanları cezalandırmayı zorlaştırıyordu. Savunmasız etkisiyle birlikte Viper'ın takımı artık dumanları yarıp gelen düşmanlar üzerinde çok daha ciddi bir avantaja sahip olacak.

Yama 1.04

Viper'ın İni (X)

Ultisi sona ermeden önce ulti dışında geçirebileceği maksimum süre arttı: 5>>> 15 saniye

Viper yetenek tuşunu basılı tutarak ultisini erkenden sona erdirebilir.

Viper'ın İni içinde bulunan düşmanların mini harita görüşü kısıtlanır ve tespit ettikleri düşmanları mini harita aracılığıyla takım arkadaşlarına bildiremezler.

Viper'ın görüş kısıtlama etkisinin sınırındaki kırmızı düşman ışığının parlaklığı arttı.

Çürüme

Düşmandaki tüm kaynaklardan gelen saniye başına çürüme 10'dan 15'e çıktı.

Düşman çürümesi Viper'ın dumanından çıktıktan sonra yok olmaya başlamadan önce 2,5 saniye daha kalır.

Yakıt

Hem Zehir Bulutu hem Zehir Perdesi'ni etkinleştirmek, sadece bir tanesini etkinleştirmek için gerekenle aynı miktarda yakıt tüketiyor.

Yama 1.07

Zehir Perdesi

Artık satın alma evresinde çıkış bariyerlerinin arkasından yerleştirilebiliyor.

Zehir Perdesi, etkinleştirildikten sonra tam uzunluğuna daha çabuk erişiyor.

Yama 1.09

Yakıt

Viper artık turlara 100 yakıtla başlıyor (eskiden 50'ydi).

Viper artık duvarını tur başlamadan önce yerleştirebiliyor. İlk hareketten önce yakıtını tamamen doldurmaya çalışmadan bariyerler açıldığı gibi takımıyla birlikte hareket edebilmesini istiyoruz.

Asit Havuzu

Asit Havuzu'nun uyguladığı savunmasız zayıflatması artık Viper'ın asidinden çıktıktan sonra 2 saniye daha kalıyor.

Alandan çıktıktan sonra savunmasız zayıflatmasının anında kalkması, bu etkiyi eklerken olmasını istediğimiz kadar tehdit oluşturmuyordu. Bu değişiklik Viper'ın (ve takımının) artık bu zayıflatmadan daha gerçekçi bir biçimde yararlanabilmesini sağlayacak ve rakip takımın dikkat etmesi gereken farklı bir tehdit oluşturacak.

Viper'ın İni (X)

Yetenek kullanılırken hareket hızı iki katına çıktı.

Viper artık yetenek kullanımından sonra silahını hızlıca kuşanıyor. Bu süre silahlara göre değişse de silah kuşanma süresi ortalama 0,4 saniye azalmış olacak.

Yeteneğin kullanılma süresinin ve kullandıktan sonra silah kuşanma süresinin uzun olması, Viper oyuncularının ulti kullanırken güvende hissetmesi gereken anlarda hasar almasına veya öldürülmesine sebep oluyordu. Bu değişiklik Viper'ın yetenek kullanırken alabileceği pozisyon seçeneklerini arttıracak ve daha çabuk silahlanmasını sağlayacak.

Yama 2.06

Zehir (Pasif)

Viper'ın Zehir Bulutu, Zehir Perdesi veya Viper'ın İni'nin içinden geçen düşmanlara anında en az 50 çürüme uygulanacak. Zehre maruz kalma süresine göre çürüme oranı artacak.

Zehir Bulutu (Q)

Artık yerden alınır alınmaz tekrar yerleştirilebilir ama kalıcı bir yüke sahip olmak yerine geçici bir yük kazandıracak.

Zehir Bulutu etkinken Viper ölürse, iki saniye daha veya Viper'ın yakıtı bitene kadar haritada kalmaya devam edecek.

Yerdeki bombanın alınabileceği menzil arttı: 200>>> 400

Zehir Perdesi (E)

Zehir Perdesi etkinken Viper ölürse, devre dışı kalmadan önce iki saniye daha haritada kalacak.

Duvardan kaynaklanan tam körleşme mesafesi, sislerin kenarlarından itibaren etkili olan tam körleşme mesafesiyle daha uyumlu olacak şekilde arttırıldı.

Asit Havuzu (C)

Kuşanma süresi azaldı: 1,1 sn.>>> 0,8 sn

Yama 3.07

Artık Viper'ın duvarının en üst tarafının içinden geçmek, yüksekten uçan ajanlara da anında çürüme etkisi uygulayacak.

Viper Güçsüzleştirmeler:

Yama 1.02

Zehir Küresi etkinleştirme bekleme süresi arttı: 0,5 sn.>>> 0,6 sn.

Viper'ın "tek yönlü" dumanlar oluşturabilme özelliğini seviyoruz ama bazı konumlarda bu durum, düşmanın ilerlemek için intihar etmesi anlamına geliyordu. Aradaki süreyi açmak, bu taktiği ortadan kaldırmadan onu hala uygulanabilir kılacak.

Yama 2.06

Zehir Bulutu'nun içindeyken zaman içinde çürüme oranı azaldı: 15>>> 10

Diğer ajanların Viper'ın Zehir Bulutu'ndan çıktıktan sonra can yenileyebilmek için beklemesi gereken süre azaldı: 2,5 sn.>>> 1,5 sn.

Yama 2.09

Zehir (Pasif)

Viper'ın dumanından veya Zehir Perdesi'nden geçerken uygulanan çürüme etkisi azaldı: 50>>> 30

Yama 3.0

Asit Havuzu (C)

Etki süresi azaldı: 8>>> 6.5

Viper'ın Asit Havuzu'nun dış hattı daha hızlı oluşarak etki süresi boyunca havuzun içinde duran düşmanlar için öldürücü olacağını garantileyecek.

Bedeli arttı 100>>> 200

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