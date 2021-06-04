VIP yatların günlüğü 30 bin lira
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VIP yatların günlüğü 30 bin lira

VIP yatların günlüğü 30 bin lira
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, normalleşme süreciyle birlikte VIP yatlara ilgi arttı.

ANTALYA'da, normalleşme süreciyle birlikte VIP yatlara ilgi arttı. Günlük ya da haftalık kiralanabilen yatların günlüğü 3 ila 30 bin TL arasında değişiyor.

Koronavirüs salgını önlemlerinin 1 Haziran itibari ile hafifletilmesiyle turizmde başlayan canlılık, lüks yatlarla yapılan mavi yolculuk turlarına da olumlu yansıdı. Kalabalık tatil merkezleri yerine insanlardan uzak dinlenmeyi ve tatil yapmayı tercih edenler, güvenli liman olarak açık denizleri seçiyor. Ailelere ve yakın arkadaş çevrelerine yönelik günlük ve haftalık VIP turlar ilgi görüyor.

VIP yatlarda, tüm koronavirüs önlemlerine uyuluyor. Yat kaptanı ve ekibi tarafından karşılanan misafirler, ateşleri ölçülerek yata alınıyor. Sosyal mesafenin sınırlı olduğu iç kabinlerde maske takmalarına yönelik uyarılan misafirler, güneş banyosu sırasında ise maskelerini bırakıp bronzlaşıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri sırasında personelin tamamı maskeli ve eldivenli hizmet veriyor. Yemekler ise önceden paketli şekilde hazırlanarak, müşteriye servis ediliyor. Yat içinde tek kullanımlık havlular ve bardaklar tercih ediliyor.Antalya'da 20 yıldır hizmet veren yatçılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, koronavirüs önlemlerini kendilerine iletildiği şekilde tüm ayrıntılarıyla titiz şekilde yerine getirdiklerini kaydetti. Antalya bölgesinde 8 VIP yat ile turizm sektöründe olduklarını aktaran Kamiloğlu, şöyle konuştu: "Pandemi, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık sorunu. Salgından etkilenen sektörlerden biri de denizcilik sektörü. Devletimiz pandeminin başlamasıyla birlikte bir dizi önlemler alarak bu krizi yönetti. Biz de sektör olarak alternatif turizm dediğimiz kapalı grupların haricinde yatlarımızda ailelere hizmet vermeye başladık. Karamsar değiliz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Pandemi ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Ailelere yönelik hizmete hazırlandık. Yıllarca yurt dışı pazarına hizmet verdik. Şimdi ise yurt içi pazara yöneldik. Antalya'mız, Bodrum, Marmaris, Göcek gibi şanslı değil. Biz yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yatlarımız günlük ve haftalık kiralanabiliyor. Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 3 ila 30 bin TL arasında değişen bir ücret ödeniyor. Tercih edilmemizin başlıca sebebi, birçok işletmeye göre çok daha güvenliyiz. Deniz ve yat turizmi pandemi döneminde verebileceği en büyük hizmeti veriyor. Çok güvenilir bir hizmet veriyoruz. Aldığımız tüm cihaz ve önlemler otomatik dezenfektan makineleri dahil teknelerimizde bulunuyor."ATEŞ ÖLÇMEDEN YATA BİNİLMİYORYatlarda aldıkları önlemleri de anlatan Kamiloğlu, "Teknenin her köşesinde dezenfektan yerleri yaptık. Ateş ölçümü yapılmadan kimse yata binemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var. Yatın içi dışı son derece güvenli. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip tura çıkabilir" diye konuştu. 'RUSYA'NIN YASAĞI CAN SIKICI'Rusya'nın virüsü bahane edip vatandaşlarına Türkiye destinasyonunu kapatmasının can sıkıcı olduğunu aktaran Kamiloğlu, "Antalya'ya gelen turistin yüzde 70'i maalesef Rus. Maalesef diyorum çünkü virüsü bahane ederek kısıtlama yapıyorlar ama nedeni virüs değil. Türkiye olarak alternatif pazarları harekete geçirmemiz ve Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldırmamız gerekli. Antalya'ya direkt uçuşlarla farklı ülkelerden turist taşımalıyız. Rusya'nın keyfine bağlı kalmamamız gerekiyor" dedi.

Yat turuna çıkan Ukraynalı grup ise yaşadıkları anları görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yat üzerinde doğum günü kutlayıp arkadaşlarıyla birlikte eğlenen gruptakiler, turdan çok memnun kaldıklarını, çok eğlendiklerini ve kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.


VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
VIP yatların günlüğü 30 bin lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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