Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

13.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:50
Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vip araç ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Narkotik polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı aparta operasyon düzenledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vip araç ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan Narkotik polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı aparta operasyon düzenledi. Operasyonda yakalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Antalya'dan Fethiye'ye vip araç ile tatile geldiği izlenimi ile gelerek, piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri bilgisine ulaştı. Ekiplerin yapmış olduğu fiziki ve teknik takibi sonrası şüphelilerin kaldıkları aparata operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheliler, İ.E. ve M.Y. polis ekiplerini fark edince ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri çatı arasına gizlediler. Polislerin dikkatli çalışmaları sonrası çatı arasında gizlenmiş, üç parça eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan geniş kapsamlı aramanın ardından göz altına alınan iki şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edilen İ.E. ve M.Y. tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - MUĞLA

Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Vip'li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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