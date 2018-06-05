VIP Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor

VIP Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor

Taksi-Uber çekişmesi devam ederken Hacı Sabancı, Yıldırım Demirören ve Işıl Reçber gibi ünlü isimler özel VIP araçlarının Uber araçlarıyla aynı olmasından dolayı sık sık polis çevirmesine takıldı.

Taksi-Uber çekişmesi sürerken, Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Sosyete, Uber mağduru oldu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cankurt, ünlülerin araçlarının sık sık Uber aracı sanılıp; tacize ve trafik kontrolüne takıldığını söyledi.

ÜNLÜLER POLİS KONTROLÜNE TAKILDI

Cankurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takıldı. Demirören'in tanınmış olmasından ötürü sorun yaşamadığını ancak diğer isimlerin ise, araçlarının kendilerine ait olduğunu ispatlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

SOSYETE MAĞDUR OLDU

Yargıya taşınan Taksi-Uber davasının en büyük mağdurları sosyete oldu diyen Cankurt, "Bakalım, sorunun çözülüp mağduriyetlerinin bitmesini mi bekleyecekler yoksa minibüslerini satıp ciplere mi dönecekler" dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • BULUT:
    İstanbulun yollarını bilmeyen kabalığının farkında bile olmayan uyanık abidesi taksicilerin itirazı yüzünden uber istanbulda yok
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • NORMAL DURUM BU:
    Bu güzel ülkede başlar ayak ayaklar baş olursa böyle tutarsız günlük kararlar alınır işte eğitimli kültürlü insanı susturdular nerde değnekçi tipler adam yerine konup birde yetki verildi alsana sonuç bu işte
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • E:
    Taksiciler araç arkasına yazı yazmışlar haksız kazanç yapıyormuş uber hadi ya memlekette 560 milyar dolar taşa toprağa yatmış 1 milyon yandaş mütehait bol danışman gençlik kollarından onaylı yüksek maaslı niteliksiz memur devlete kakalanmış bunlae sefa sürerken bir gık yok taksicide ubere gelincemi emek çalınmış saçma sapan bir iş bizimki
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • BELEK:
    Oy için über kaldırılmı yahu. Dünyanın gelişmiş ülkerinde hep var. Arkadaşlar taksicilerin içine kokudan girilmiyor. Sakar eşek gibi sarı taksiyle gitmek istemiyorum
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.