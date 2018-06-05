VIP Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor
Taksi-Uber çekişmesi devam ederken Hacı Sabancı, Yıldırım Demirören ve Işıl Reçber gibi ünlü isimler özel VIP araçlarının Uber araçlarıyla aynı olmasından dolayı sık sık polis çevirmesine takıldı.
Taksi-Uber çekişmesi sürerken, Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Sosyete, Uber mağduru oldu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cankurt, ünlülerin araçlarının sık sık Uber aracı sanılıp; tacize ve trafik kontrolüne takıldığını söyledi.
ÜNLÜLER POLİS KONTROLÜNE TAKILDI
Cankurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takıldı. Demirören'in tanınmış olmasından ötürü sorun yaşamadığını ancak diğer isimlerin ise, araçlarının kendilerine ait olduğunu ispatlamak zorunda kaldıklarını belirtti.
SOSYETE MAĞDUR OLDU
Yargıya taşınan Taksi-Uber davasının en büyük mağdurları sosyete oldu diyen Cankurt, "Bakalım, sorunun çözülüp mağduriyetlerinin bitmesini mi bekleyecekler yoksa minibüslerini satıp ciplere mi dönecekler" dedi.
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Rüstüdemi sosyeyete olmus para olunca bende sosyeyete olacamCevap Yaz Yayından Kaldır
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İstanbulun yollarını bilmeyen kabalığının farkında bile olmayan uyanık abidesi taksicilerin itirazı yüzünden uber istanbulda yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu güzel ülkede başlar ayak ayaklar baş olursa böyle tutarsız günlük kararlar alınır işte eğitimli kültürlü insanı susturdular nerde değnekçi tipler adam yerine konup birde yetki verildi alsana sonuç bu işteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Taksiciler araç arkasına yazı yazmışlar haksız kazanç yapıyormuş uber hadi ya memlekette 560 milyar dolar taşa toprağa yatmış 1 milyon yandaş mütehait bol danışman gençlik kollarından onaylı yüksek maaslı niteliksiz memur devlete kakalanmış bunlae sefa sürerken bir gık yok taksicide ubere gelincemi emek çalınmış saçma sapan bir iş bizimkiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Oy için über kaldırılmı yahu. Dünyanın gelişmiş ülkerinde hep var. Arkadaşlar taksicilerin içine kokudan girilmiyor. Sakar eşek gibi sarı taksiyle gitmek istemiyorumCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır