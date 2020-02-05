Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1)
Ali AKSOYER / İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.
05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40
Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA