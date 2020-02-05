Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1)
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Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1)

Ali AKSOYER / İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40
Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı (1)

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü gözaltına alındı. 

 


Kaynak: DHA
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