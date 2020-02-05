VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1)
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VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1)

Ali AKSOYER / İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

05.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:39
VIP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI (1)

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansın çekilmesi

-Gözaltına alınan sürücü


Kaynak: DHA
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