VİOP'ta yeni pay sözleşmeleri bugün işleme açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta yeni pay sözleşmeleri bugün işleme açıldı

VİOP'ta yeni pay sözleşmeleri bugün işleme açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), 13 yeni pay vadeli işlem sözleşmesi bugün işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), 13 yeni pay vadeli işlem sözleşmesi bugün işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre VİOP'ta işlem gören sözleşmelere yenileri eklendi.

Duyuruda, Anadolu Efes (AEFES), Alkim Alkali Kimya (ALKIM), EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Hektaş (HEKTS), İpek Doğal Enerji (IPEKE), İş Finansal Kiralama (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO), Karsan Otomotiv (KARSN), MLP Sağlik Hizmetleri (MPARK), ODAS Elektrik Üretim (ODAS), Şekerbank (SKBNK), Torunlar Gayrimenkul (TRGYO) ve Turkiye Sigorta (TURSG) paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin bugün işleme açıldığı ve 3 Mayıs itibarıyla piyasa yapıcılık programına dahil edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VİOP'ta yeni pay sözleşmeleri bugün işleme açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:54:38. #1.14#

title