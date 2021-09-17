Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.540 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.540 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.541,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.540,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.535,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Öte yandan, bugün VİOP'ta Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, VİOP'ta 17 Eylül 2021'den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanağı sağlayacak.

Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dahil edilerek saat 23.00'e kadar işlem görecek.

Analistler, bugün ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 seviyesinin destek, 1.575 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi

 Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Beren Saat Acun Ilıcalı
Spor Muslera Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:56:30. #1.17#