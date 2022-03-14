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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.338 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.338 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.342,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.338,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.326,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da risk iştahını düşürdüğünü kaydeden analistler, hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerle birlikte petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ukrayna, Nisan, Cuma, Ekonomi, Haberler

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