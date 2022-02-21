VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.305 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.310,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 üstünde 2.305 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, yurtdışı piyasalarından pozitif ayrışarak alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2'lik artışla 2.275,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.281,5 puana çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, gerilim azalsa da risklerin hala masada olduğunu, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.265 puanın destek, 2.330 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.