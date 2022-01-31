VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.245 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.247,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 2.245,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 2,2 altında 2.213,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.223,00 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarına yönelik belirsizliğin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk algısının nispeten azaldığını söyledi.

Bugün Asya'da, Çin'in teknoloji şirketlerine ilişkin düzenlemelerde sona gelindiğine ilişkin beklentilerle alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, artan risk iştahının dünyanın geri kalanına da yansıdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 ve 2.350 puanın direnç, 2.230 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.