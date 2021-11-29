VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.955 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.958,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.955,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 1.949,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.945,50 puana indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getriren analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, Omikron varyantına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, 1.930 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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