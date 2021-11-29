VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.955 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.955 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.958,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.955,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 1.949,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.945,50 puana indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getriren analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, Omikron varyantına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, 1.930 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün 30 Kasım

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesi için son gün 30 Kasım

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title