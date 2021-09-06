VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.615 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.615 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.616,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.615,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.608,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni haftada gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin kararlarına çevrildiğini kaydederek, Avro Bölgesi'nde enflasyonist baskılar nedeniyle ECB üyelerinin açıklamalarında tonun şahinleştiğini ve varlık alım programlarında değişiklik yapılabileceğine ilişkin beklentilerin arttığını söyledi.

Çin'de kredi kanallarının olabildiğince etkin kullandırılmaya çalışılacağına ilişkin açıklamalar ve Japonya'da yeni yönetimle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisinin küresel risk iştahını artırdığını ifade eden analistler, söz konusu haber akışıyla pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.635 seviyesinin direnç, 1.600 puanın destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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