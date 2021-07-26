VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.473 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.473 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.482 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.473,00 seviyesinden işlem görüyor.

Kurban bayram tatili öncesi son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.470,75 puandan kapanış yaptı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel bazda artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısının güçlü seyretmesine sebep olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.450 puanın destek, 1.490 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan