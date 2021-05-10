VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.538 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.538 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.540,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.538,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 1.535,50 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.560 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda çarşamba öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini hatırlatan analistler, oynaklığın yüksek olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan