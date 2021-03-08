VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

08.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:37
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.633 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.633 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.640 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.633,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.623,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.634,75 puana çıktı.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.605 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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