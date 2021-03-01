VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

01.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.565 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.565 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.566,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde, 1.565,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.545,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.570 puanın direnç, 1.550 ve 1.520 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 4. çeyrekte yüzde 7, 2020 yılının tamamında ise yüzde 2,2 artmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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