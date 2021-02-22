VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.625 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.629 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.625,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma Günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.622,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif gerileyerek 1.621,25 puana indi.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 2 artışla 63 doların üzerine çıkarken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2 değer kazanarak 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.610 ve 1.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan