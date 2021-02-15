VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.641 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.641,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 1.641,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 1.628,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 1.631,50 puana çıktı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, Asya borsalarının, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası alıcılı seyrettiğini söyledi.

Japonya'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla bir önceki çeyreğe göre yüzde 3, yıllıklandırılmış olarak ise yüzde 12,7 artarak tahminleri aştı.

Bugün yurt içinde konut satışları, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan, resmi tatil dolayısıyla bugün Çin borsasında işlem gerçekleşmezken, ABD borsaları da kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan