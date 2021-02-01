VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

01.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.589,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.589,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.591,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.589,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 1.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.573,00 seviyesine indi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının haftaya alıcılı bir seyirle başladığını bildirdi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.620 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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