VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

28.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:44
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.589,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.589,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.592,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.589,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.577,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.579 puana çıktı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini imzalamasının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, özellikle Avrupa'da Noel tatili ile yılbaşı tatilinin birleştirilmesi nedeniyle bu hafta işlem hacminin düşmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.590 ve 1.610 seviyelerinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Domagoj Vida Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ankara Elazığ Deprem İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 09:45:02. #1.14#
title