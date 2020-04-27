VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,6 artışla 117.500 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,6 artışla 117.500 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.825 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.825 puan üzerinde, 117.500 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, normal senası 115.675 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 116.150 puana çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin, risk iştahını artırdığını belirterek, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydeden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu söyledi.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA