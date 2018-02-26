Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 146.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.025 puan üzerinde 146.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,54 artışla 144.975 puandan tamamladı.

Analistler, şubat vadeli endeks kontratının vadesinin çarşamba günü dolacağını anımsatarak, son üç işlem gününde sert ve dalgalı bir seyir görülebileceğine dikkati çekti. Yükseliş eğiliminin korunacağını tahmin eden analistler, bu hafta boyunca yoğun haber ve veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 146.600 ve 147.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, olası düşüşlerde ise 144.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.