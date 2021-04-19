VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.465 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.465 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.463, en yüksek 1.466,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.464,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, hafta genelinde ise çarşamba günü açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısı özeti ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini, cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Yurt dışında, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar