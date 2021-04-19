VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.465 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.465 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.463, en yüksek 1.466,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.464,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, hafta genelinde ise çarşamba günü açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısı özeti ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini, cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Yurt dışında, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:47:05. #1.15#

title