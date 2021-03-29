VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.429 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.429 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.431,25, en düşük 1.420,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.429 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.428,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını belirterek, döviz kurlarının yaklaşık yüzde 1 gerilemesinin ardından pay piyasalarının dengeli bir seyir izlediğini kaydetti.

Bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin mart ayı istihdam raporundaki verilerin, yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.382 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar