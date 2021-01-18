VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

18.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:41
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.667,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.667,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.663,25, en yüksek 1.669,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.666,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 altında 1.665,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin kongreye takılabileceği endişesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış ve geçen haftanın ikinci yarısından itibaren azalan risk iştahının etkisiyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 ve 1.600 seviyelerinin destek, 1.720 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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