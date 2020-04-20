SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 117.500 puandan başladı.

20.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:46
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 117.500 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.750, en düşük 117.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 117.500 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 117.525 puandan tamamladı.

Analistler, özellikle Avrupa ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin gündeme gelmesi ile küresel piyasaların geçen hafta pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Bu hafta çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 ve 121.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, 116.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı Ekonomi
22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi başladı Ekonomi
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi başladı
İBB, çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Ekonomi
İBB, çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Albayrak: Esnafa 10,8 milyar, sanayiciye 59 milyar lira destek sağladık Ekonomi
Albayrak: Esnafa 10,8 milyar, sanayiciye 59 milyar lira destek sağladık
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi Ekonomi
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Ümit Besen Hande Yener Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 10:24:00. #1.14#
title