VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 117.500 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 117.500 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.750, en düşük 117.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 117.500 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 117.525 puandan tamamladı.

Analistler, özellikle Avrupa ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin gündeme gelmesi ile küresel piyasaların geçen hafta pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Bu hafta çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 ve 121.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, 116.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA