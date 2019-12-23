VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

23.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:40

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 135.200 seviyesinden işlem görüyor.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde 135.000-136.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 135.200 puandan tamamladı.



Analistler, bu hafta ABD ve Avrupa'daki Noel tatilleri nedeniyle açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 136.600 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA