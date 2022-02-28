VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.100 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.089,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 3,2 altında 2.100,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,8 üzerinde 2.170,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar zerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.

Bugün şubat vadeli kontratta vade sonu olması nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğine dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli olmalarının yararlı olabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde 2021 yılı 4. çeyrek büyüme ve ocak ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 ve 2.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafİ Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini bekliyor.