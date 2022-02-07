VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.133 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.126,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 2.133,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 altında 2.141,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.130 ve 2.110 seviyelerinin destek, 2.170 ve 2.190 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.