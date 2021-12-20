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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.200 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.200 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.111,50 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 5,7 altında 2.200,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 2.739,25 puanı görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 10,1 altında 2.333,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.263,50 puana indi.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının şahinleşen duruşu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle piyasalarda azalan risk iştahının yeni haftada da etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yurt içinde, 14 günlük yükselişin ardından cuma günü pay piyasalarında görülen satıcılı seyrin, yeni haftanın açılışında da etkili olduğuna değinen analistler, artan oynaklık nedeniyle yatırımcıların işlemlerinde temkinli davranmasının faydalı olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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